В России стоимость тюльпанов приблизилась к розам

В России цены тюльпанов приблизились к розам, это связано с неурожайностью голландских луковиц, из которых выращивают тюльпаны, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Разница в цене между этими цветами составляет сейчас 7,4%. Годом ранее роза была дороже тюльпана на 38,9%.

Эксперты прогнозируют, что традиционный букет тюльпанов к празднику 8 Марта в этом году обойдется на 25% дороже. Сейчас стоимость одного тюльпана достигла 231 рубля.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут ранее заявила в ходе пленарного заседания в Совфеде, что импортная пошлина на цветы из недружественных стран может вырасти, если это будет необходимо (сейчас она составляет 20%).

Российские питомники вполне могут насытить рынок отечественными цветами, однако они предпочитают не тратить ресурсы и закупают посадочный материал в Голландии, впоследствии перепродавая его в несколько раз дороже. Об этом заявила председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова, передает «Радиоточка НСН».