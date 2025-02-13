В РФ банки и госслужбы не смогут писать людям через иностранные мессенджеры

Россияне будут ограждены от мошенничества через иностранные мессенджеры в результате запрета банкам и госслужбам пользоваться ими для непосредственного контакта с людьми.

Банкам запретят использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми
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Об этом объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, - указал премьер. - Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений".

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