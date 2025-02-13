Банкам запретят использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми

В РФ банки и госслужбы не смогут писать людям через иностранные мессенджеры
Россияне будут ограждены от мошенничества через иностранные мессенджеры в результате запрета банкам и госслужбам пользоваться ими для непосредственного контакта с людьми.
Об этом объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.
"Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми, - указал премьер. - Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений".