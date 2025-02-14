Путин дал поручение по назначению пособий по уходу за ребенком

Президент РФ Владимир Путин дал поручение назначать пособие по уходу за ребенком при незначительном превышении дохода семьи установленного прожиточного минимума. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции главы государства, которая прошла 19 декабря 2024 года.

Так, правительство должно будет предусмотреть сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, а также возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения.

Срок исполнения - 15 мая 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.