ФССП представила портрет российского должника по кредитам

В Федеральной службе судебных приставов России подвели итоги работы за 2024 год, составили портрет кредитного должника и рассказали о планах по дальнейшей цифровизации. В 2025 году ведомство создаст единый реестр злостных неплательщиков алиментов, который сначала будет выполнять информационную и стимулирующую функции, но впоследствии должен стать полноценным регулирующим инструментом, сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов.

Новый реестр существенно отличается от привычной базы данных должников. В него попадут только те граждане, которые находятся в розыске или привлечены к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

По предварительным оценкам, в списке окажется около 188 тыс. человек — 120 тыс. административных нарушителей и 68 тыс. осуждённых по уголовным делам.

В перспективе реестр может стать регулирующим инструментом: лица, включённые в него, будут ограничены в получении определённых госуслуг, работодатели будут обязаны проверять сотрудников, а кредитные организации — учитывать данные реестра при выдаче займов.

Кто не платит по счетам

ФССП также представила портрет типичного должника. По данным ведомства, самую большую группу — 27,8% всех исполнительных производств — составляют долги перед банками.

Типичный неплательщик по кредиту — женатый мужчина 30—45 лет с одним ребёнком, проживающий в крупном городе. При среднем долге в 121,3 тыс. рублей он не имеет официального дохода, но владеет автомобилем, иногда также имеет в собственности жильё.

На втором месте по задолженностям — нарушители ПДД с долей в 18,1% (10 млн производств). Это также мужчины, но более широкого возрастного диапазона — от 25 до 55 лет. В отличие от кредитных должников, они чаще имеют официальный доход, а средний размер их задолженности составляет около 800 рублей.

Число злостных неплательщиков среди автомобилистов (имеющих 10 и более неоплаченных штрафов) сократилось за год на 15% и составило 565 тыс.

Цифровизация и новые механизмы

В 2024 году ФССП продолжила цифровизацию своих сервисов и значительно расширила применение автоматических систем.

Почти 37% операций по исполнительным производствам в 2024 году выполнялись без участия человека, что позволило принять более 166 млн решений, включая 11,2 млн постановлений о возбуждении исполнительных производств.

Внедрение искусственного интеллекта в работу контакт-центра повысило обработку текстовых обращений на 20%, а голосовых — на 70%. Это более 2 млн обработанных обращений.

Специальные категории

Особым направлением работы стала защита прав участников СВО. С 1 декабря 2024 года были прекращены исполнительные производства о взыскании кредитных платежей в отношении 5168 военнослужащих на сумму свыше 3 млрд рублей и 624 членов их семей на сумму 164 млн рублей.

Также в 2024 году ФССП почти вдвое увеличила количество выдворенных из страны иностранцев-нелегалов — более 87 тыс. человек были отправлены в 66 государств. Основной поток пришёлся на страны СНГ, но также проводились выдворения на Кубу, во Вьетнам, в Судан и Китай.