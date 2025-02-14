Путин поручил бороться с использованием чужих банковских карт

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать способы пресечения мошенничества с использованием чужих банковских реквизитов. Как пишет агентство ТАСС, такое поручение числится в перечне, представленном по итогам декабрьской пресс-конференции главы государства.

Как отмечается, правительству необходимо подготовить соответствующие предложения при сотрудничестве с Центробанком, ФСБ, Генпрокуратурой, Росфинмониторингом, Следственным комитетом и МВД. Работа должна быть выполнена до 15 июля.

Во второй половине января член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что мошенники начали адаптировать инструменты для перехвата данных банковских карт пользователей. Они выдают их за приложения официальных государственных сервисов, причем в большей степени угрозе подвержены пользователи Android, объяснил он.