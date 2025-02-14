Путин дал поручение по назначению пособий по уходу за ребенком

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров изучить вопрос о предоставлении финансовой поддержки семьям с детьми, если их доход незначительно превышает прожиточный минимум. Перечень поручений, сформированный по результатам пресс-конференции, которую провел глава государства 19 декабря 2024 года, был опубликован на официальном сайте Кремля.

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Как сообщается в документе, «рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании: порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя».

Напомним, в 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин при декретном отпуске в 140 дней вырос до 794 355 рублей. С 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка увеличилось до 26 400 рублей.

Кроме того, с 1 января текущего года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составил 9227,24 рубля, а максимальный — 68 995,48.