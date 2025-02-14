ЦБ не стал менять ключевую ставку: что будет с вкладами

ЦБ снова не стал менять ключевую ставку. Что будет дальше со вкладами: мнение аналитика
14 февраля 2025 года регулятор провёл очередное заседание по вопросу ключевой ставки.
Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.
Почему ЦБ снова сохранил ставку
Центробанк решил сохранить ключевую ставку на фоне более выраженного охлаждения кредитной активности и роста склонности населения к сбережению. По оценке регулятора, достигнутой жёсткости денежно-кредитных условий достаточно для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции к цели 4% в 2026 году. В 2025 году инфляция снизится до 7–8%, прогнозируют в ЦБ.
В четвёртом квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность был 12,1% в пересчёте на год после 11,3% в предыдущем квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции также увеличился в среднем до 12,1% после 7,6%. Вклад в рост цен вносят высокий внутренний спрос и ослабление рубля осенью прошлого года. При этом в январе и начале февраля темпы роста цен немного синизились. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%.
«В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнёт постепенно снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности. <…> Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре», — говорится в сообщении регулятора.
26 февраля ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. Следующее заседание запланировано на 21 марта 2025 года.
Чего ждали аналитики
Опрошенные Сравни эксперты прогнозировали, что Центральный банк оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых, как это было на декабрьском заседании, и повторит умеренно жёсткий сигнал. В пользу этого решения они отмечали охлаждение розничного и корпоративного кредитования — оно стало причиной сохранения ставки на уровне 21% годовых в декабре 2024 года.
Аналитики также отметили, что регулятор будет учитывать свежие данные по инфляции и кредитованию, которые поступят перед заседанием. Некоторые экономисты допускали повышение ставки ЦБ на 1 процентный пункт в случае, если инфляция продолжит расти, а инфляционные ожидают останутся высокими. По данным Росстата на 12 февраля, недельная инфляция ускорилась до 0,23% против 0,16% неделей ранее, а годовой рост цен достиг 10%.
На этой неделе рубль резко вырос к доллару. 13 февраля на внебиржевом рынке доллар опускался ниже 90 ₽. Официальный курс ЦБ на 14 февраля составляет 91,03 ₽ за доллар.
Что будет с вкладами
Средние максимальные ставки по вкладам в крупнейших банках в первой декаде февраля 2025 года составили 21,44% годовых, они снижаются со второй половины декабря прошлого года, свидетельствуют данные ЦБ.
Если Банк России оставит ставку неизменной, то во второй половине 2025 года доходность по вкладам начнёт снижаться, а к концу года достигнет 18–19% годовых, отмечал ранее руководитель продукта «Вклады» в Сравни Илья Васильков.
Однако если инфляция останется на текущем уровне, банки будут вынуждены поддерживать высокие ставки по депозитам, чтобы привлечь клиентов, полагает эксперт.