ЦБ не стал менять ключевую ставку: что будет с вкладами

14 февраля 2025 года регулятор провёл очередное заседание по вопросу ключевой ставки.

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.

Почему ЦБ снова сохранил ставку

Центробанк решил сохранить ключевую ставку на фоне более выраженного охлаждения кредитной активности и роста склонности населения к сбережению. По оценке регулятора, достигнутой жёсткости денежно-кредитных условий достаточно для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции к цели 4% в 2026 году. В 2025 году инфляция снизится до 7–8%, прогнозируют в ЦБ.

В четвёртом квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность был 12,1% в пересчёте на год после 11,3% в предыдущем квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции также увеличился в среднем до 12,1% после 7,6%. Вклад в рост цен вносят высокий внутренний спрос и ослабление рубля осенью прошлого года. При этом в январе и начале февраля темпы роста цен немного синизились. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%.

« В б а з о в о м с ц е н а р и и Б а н к Р о с с и и о ж и д а е т , ч т о в б л и ж а й ш и е м е с я ц ы и н ф л я ц и о н н о е д а в л е н и е н а ч н ё т п о с т е п е н н о с н и ж а т ь с я п о д в л и я н и е м о х л а ж д е н и я к р е д и т о в а н и я и в ы с о к о й с б е р е г а т е л ь н о й а к т и в н о с т и . < … > Д л я в о з в р а щ е н и я и н ф л я ц и и к ц е л и п о т р е б у е т с я б о л е е п р о д о л ж и т е л ь н ы й п е р и о д п о д д е р ж а н и я ж ё с т к и х д е н е ж н о - к р е д и т н ы х у с л о в и й в э к о н о м и к е , ч е м п р о г н о з и р о в а л о с ь в о к т я б р е » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и регулятора.

26 февраля ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. Следующее заседание запланировано на 21 марта 2025 года.

Чего ждали аналитики

Опрошенные Сравни эксперты прогнозировали, что Центральный банк оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых, как это было на декабрьском заседании, и повторит умеренно жёсткий сигнал. В пользу этого решения они отмечали охлаждение розничного и корпоративного кредитования — оно стало причиной сохранения ставки на уровне 21% годовых в декабре 2024 года.

Аналитики также отметили, что регулятор будет учитывать свежие данные по инфляции и кредитованию, которые поступят перед заседанием. Некоторые экономисты допускали повышение ставки ЦБ на 1 процентный пункт в случае, если инфляция продолжит расти, а инфляционные ожидают останутся высокими. По данным Росстата на 12 февраля, недельная инфляция ускорилась до 0,23% против 0,16% неделей ранее, а годовой рост цен достиг 10%.

На этой неделе рубль резко вырос к доллару. 13 февраля на внебиржевом рынке доллар опускался ниже 90 ₽. Официальный курс ЦБ на 14 февраля составляет 91,03 ₽ за доллар.

Что будет с вкладами

Средние максимальные ставки по вкладам в крупнейших банках в первой декаде февраля 2025 года составили 21,44% годовых, они снижаются со второй половины декабря прошлого года, свидетельствуют данные ЦБ.

Если Банк России оставит ставку неизменной, то во второй половине 2025 года доходность по вкладам начнёт снижаться, а к концу года достигнет 18–19% годовых, отмечал ранее руководитель продукта «Вклады» в Сравни Илья Васильков.

Однако если инфляция останется на текущем уровне, банки будут вынуждены поддерживать высокие ставки по депозитам, чтобы привлечь клиентов, полагает эксперт.