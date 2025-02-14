ЦБ снова не стал менять ключевую ставку. Что будет дальше со вкладами: мнение аналитика

14 февраля 2025 года регулятор провёл очередное заседание по вопросу ключевой ставки.

ЦБ не стал менять ключевую ставку: что будет с вкладами
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Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.

Почему ЦБ снова сохранил ставку

Центробанк решил сохранить ключевую ставку на фоне более выраженного охлаждения кредитной активности и роста склонности населения к сбережению. По оценке регулятора, достигнутой жёсткости денежно-кредитных условий достаточно для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции к цели 4% в 2026 году. В 2025 году инфляция снизится до 7–8%, прогнозируют в ЦБ.

В четвёртом квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность был 12,1% в пересчёте на год после 11,3% в предыдущем квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции также увеличился в среднем до 12,1% после 7,6%. Вклад в рост цен вносят высокий внутренний спрос и ослабление рубля осенью прошлого года. При этом в январе и начале февраля темпы роста цен немного синизились. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%.

«В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнёт постепенно снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности. <> Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре», говорится в сообщении регулятора.

26 февраля ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. Следующее заседание запланировано на 21 марта 2025 года.

Чего ждали аналитики

Опрошенные Сравни эксперты прогнозировали, что Центральный банк оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых, как это было на декабрьском заседании, и повторит умеренно жёсткий сигнал. В пользу этого решения они отмечали охлаждение розничного и корпоративного кредитования — оно стало причиной сохранения ставки на уровне 21% годовых в декабре 2024 года.

Аналитики также отметили, что регулятор будет учитывать свежие данные по инфляции и кредитованию, которые поступят перед заседанием. Некоторые экономисты допускали повышение ставки ЦБ на 1 процентный пункт в случае, если инфляция продолжит расти, а инфляционные ожидают останутся высокими. По данным Росстата на 12 февраля, недельная инфляция ускорилась до 0,23% против 0,16% неделей ранее, а годовой рост цен достиг 10%.

На этой неделе рубль резко вырос к доллару. 13 февраля на внебиржевом рынке доллар опускался ниже 90 ₽. Официальный курс ЦБ на 14 февраля составляет 91,03 ₽ за доллар.

Что будет с вкладами

Средние максимальные ставки по вкладам в крупнейших банках в первой декаде февраля 2025 года составили 21,44% годовых, они снижаются со второй половины декабря прошлого года, свидетельствуют данные ЦБ.

Если Банк России оставит ставку неизменной, то во второй половине 2025 года доходность по вкладам начнёт снижаться, а к концу года достигнет 18–19% годовых, отмечал ранее руководитель продукта «Вклады» в Сравни Илья Васильков.

Однако если инфляция останется на текущем уровне, банки будут вынуждены поддерживать высокие ставки по депозитам, чтобы привлечь клиентов, полагает эксперт.

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