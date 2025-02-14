В МВД предупредили о новой схеме мошенников

МВД предупредило россиян о новой многоэтапной схеме мошенничества
Мошенники стали использовать для обмана россиян многоэтапные схемы, в которой представляются сотрудникам поликлиник, технической поддержки портала «Госуслуг» и Росфинмониторинга. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Преступники связываются с жертвами и называются работниками медицинского учреждения, после чего под предлогом записи на прием или диспансеризацию выманивают код из СМС для входа в личный кабинет и отправляют заявки на получение кредита в банки или микрофинансовые организации. По другой схеме, злоумышленники рассылают поддельные оповещения, по которым жертва понимает, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан.
В том же сообщении указывается номер «службы поддержки» портала, который на самом деле принадлежит мошенникам. Фальшивая техническая поддержка подтверждает взлом и уведомляет о необходимости обратиться за помощью Росфинмониторинга, чтобы «спасти деньги». Поддельное ведомство сообщает о том, что для дальнейшей работы необходимо написать заявление, к которому требуется с двух сторон сфотографировать банковскую карту.
— Мошенники изощряются всё больше. Для создания необходимого психологического эффекта в сложной, многоэтапной схеме фигурируют фэйковые специалисты, — передает официальный Telegram-канале подразделения министерства.
Специалисты также обнаружили серьезную уязвимость в системе безопасности мессенджера WhatsApp*, которая дает возможность шпионскому программному обеспечению проникать на устройства пользователей без их ведома.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.