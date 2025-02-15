Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники могут использовать СНИЛС россиян в своих целях, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Он объяснил, что с помощью данных СНИЛС злоумышленники могут попытаться оформить кредит на имя человека.

« С Н И Л С — э т о к л ю ч е в о й э л е м е н т ф и н а н с о в о й и с о ц и а л ь н о й и д е н т и ч н о с т и , с о д е р ж а щ и й в а ж н ы е п е р с о н а л ь н ы е д а н н ы е . Е с л и у з л о у м ы ш л е н н и к а о к а ж у т с я э т и и д р у г и е п е р с о н а л ь н ы е д а н н ы е ч е л о в е к а , н а п р и м е р , к о п и я п а с п о р т а , о н м о ж е т п о п ы т а т ь с я о ф о р м и т ь н а е г о и м я к р е д и т в б а н к е . Д а ж е е с л и б а н к о т к а ж е т , м о ш е н н и к м о ж е т о б р а т и т ь с я в м и к р о ф и н а н с о в у ю к о м п а н и ю , г д е п р о ц е д у р а п р о в е р к и к л и е н т о в з а ч а с т у ю м е н е е с т р о г а я » , — о б ъ я с н и л ю р и с т .

Другая популярная схема, которую описал Виноградов, — получение доступа к «Госуслугам» с помощью СНИЛС и дополнительной информации о человеке. Злоумышленники могут воспользоваться учетной записью для изменения данных, например, номеров карт и счетов для получения налоговых вычетов и социальных выплат.

« С Н И Л С т а к ж е м о ж е т б ы т ь и с п о л ь з о в а н м о ш е н н и к а м и д л я р е г и с т р а ц и и э л е к т р о н н ы х к о ш е л ь к о в и л и а к к а у н т о в в ф и н а н с о в ы х у ч р е ж д е н и я х , — д о б а в и л э к с п е р т . — А н а л и з и р у я д о х о д ы и с о ц и а л ь н у ю а к т и в н о с т ь ч е р е з С Н И Л С , п р е с т у п н и к и о ц е н и в а ю т ф и н а н с о в о е п о л о ж е н и е , о с н о в ы в а я с ь н а д а н н ы х о п е н с и о н н ы х о т ч и с л е н и я х . Э т о д е л а е т ч е л о в е к а у я з в и м о й ц е л ь ю д л я в о з м о ж н ы х д а л ь н е й ш и х а т а к » .

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