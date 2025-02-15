Эксперт объяснил молодым россиянам, как накопить 10 миллионов рублей к пенсии
Молодые россияне смогут накопить 10 миллионов рублей и раньше выйти на пенсию, если начнут откладывать 10-15 процентов от своего дохода. Об этом рассказал директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров.
По словам эксперта, при отсутствии регулярных обязательных платежей, например, кредитов, платы за аренду жилья или ипотеки, сумму можно увеличить и до 30 процентов. Однако специалист предупредил, что уходить в крайности не стоит, поскольку важно соблюдать баланс и оставлять себе свободные деньги на развлечения.
Директор по инвестициям уточнил, что в первую очередь необходимо следовать базовым финансовым правилам. Сперва нужно сформировать резерв в размере доходов за три-шесть месяцев на случай непредвиденной ситуации, после чего отложить накопленную часть на сумму примерно годового дохода.
После эксперт посоветовал организовать пенсионный резерв, способный обеспечить доход после ухода с работы не ниже 40 процентов от нынешнего, и в качестве четвертой ступени — инвестировать.
— Приступая к инвестированию, стоит определиться с форматом — самостоятельное инвестирование или в рамках готовых инвестиционных решений. В отсутствие опыта, мы бы рекомендовали отдавать предпочтение готовым инвестиционным решениям, — передает слова Тихомирова РБК.
Молодежи и в самом деле стоит задуматься о создании финансового резерва к старости: председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предупредил о том, что размер пенсионных выплат в России к 2047 году упадет в два раза из-за снижения числа работающих людей.