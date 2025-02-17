ЦБ обновит основания для блокировки банковских счетов

Банк России изменит практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. Об этом пишет РБК.

Регулятор подготовил обновленную редакцию положения ЦБ 375-П. В этом положении содержатся основные подходы к осуществлению контроля за сомнительными операциями, включая обналичивание или отмывание денег.

Банки, опираясь на этот документ, могут отказывать клиентам в проведении операций, а в крайнем случае расторгать договоры с ними, отмечает издание.

Центробанк расширил правила, по которым кредитные организации должны управлять рисками легализации преступных доходов, используемых для финансирования терроризма и экстремистской деятельности. В том числе, изменения коснутся иностранных агентов и оказания услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором.

Как подчеркивает РБК, регулятор добавил в документ один новый признак, на основании которого банки получат право останавливать операции клиента в целях борьбы с финансированием терроризма. Речь идет о денежных переводах, которые были выявлены «на основании индикаторов».

Их банки будут передавать в Росфинмониторинг. При этом не уточняется, что это за индикаторы.

14 февраля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии у ведомства хрустального шара, дающего точные прогнозы о будущем.