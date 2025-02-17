В России предупредили о штрафах за старые газовые плиты

Согласно нормам, срок службы газовой плиты составляет 14 лет. Если после этого срока граждане продолжат использовать плиту, им грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей, заявила агентству «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

По словам собеседницы, «эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы влечет за собой административную ответственность». Штраф для физлиц составляет от 5 000 до 10 000 рублей, отметила Яковлева. В случае повторного нарушения сумма штрафа может составить до 25 тысяч рублей, добавила она.

В ходе планового технического обслуживания может выясниться, что срок службы газовой плиты истек. В такой ситуации владельцу оборудования будет направлено официальное уведомление о необходимости замены плиты или проведения дополнительной диагностики, подчеркнула специалист.

Для проведения диагностики потребуется заключить договор с организацией, имеющей лицензию на проведение подобных работ. Если в результате диагностики будет установлено, что плита пригодна для безопасного использования, то ее эксплуатация может быть продолжена на срок, указанный в заключении экспертов, заявила Яковлева.

Ранее стало известно, что в начале 2025 года в Москве сотрудники коммунальных служб провели проверку более 100 тысяч газовых плит в квартирах жителей города. Специалисты проверили, насколько хорошо работают плиты и соответствуют ли они требованиям безопасности.