Россиян предупредили о мошенничестве на скачущем валютном курсе
Колебания курса рубля – это катализатор для мошенников. Они пользуются тем, что в такие периоды россияне стремятся либо сохранить сбережения, либо заработать на спекуляциях, на фоне чего принимают поспешные решения и становятся уязвимыми перед преступниками, рассказал RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.
Один из самых распространенных способов мошенничества связан с операциями по обмену валюты. Так, желающие приобрести доллары могут попасть в подставной пункт обмена, не имеющий лицензии на работу и предлагающий фиктивные операции, либо просто исчезающий после получения средств.
«В ряде случаев злоумышленники используют и более грубые схемы: организуют встречу для обмена, после чего жертва подвергается физическому нападению и лишается денежных средств», — предупредил юрист.
Скачки курсов также чреваты мошенничеством в сфере криптовалют. Мошенники создают фиктивные площадки по продаже крипты, привязанной к доллару, при этом обещают минимальную комиссию и всевозможные скидки. Желающие как можно быстрее вложить рубли в выгодные активы граждане просто самостоятельно переводят деньги мошенникам.
Кроме того, скачущий доллар чреват услугами лже-юристов, которые обещают жертвам преступников возврат утраченных денег.
Чтобы не стать жертвой мошенников, Русяев призвал всегда проверять легальность обменных пунктов, не совершать сделки с незнакомцами, не вестись на обещания быстрого заработка. Внимательное и критическое отношение к предложениям – это лучшая защита от злоумышленников, заключил юрист.
Костин считает, что курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей
Напомним, в конце минувшей недели на фоне резкого снижения курса доллара в России стали закрываться пункты обмена валют. Суммарный объем торгов на российском рынке акций вырос до максимальных с марта 2022 года значений.