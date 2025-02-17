Банк России составил портрет пострадавших от кибермошенников

С разными видами кибермошенничества сталкивались в 2024 году 34% граждан.

Чаще всего на уловки злоумышленников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием, сообщается в материалах Банка России.

" К а к и г о д о м р а н е е , в 2 0 2 4 г о д у ч а щ е в с е г о н а у л о в к и з л о у м ы ш л е н н и к о в п о п а д а л и с ь ж е н щ и н ы в в о з р а с т е о т 2 5 д о 4 4 л е т с о с р е д н и м у р о в н е м д о х о д а и с р е д н и м о б р а з о в а н и е м . К а к п р а в и л о , э т о г о р о д с к и е ж и т е л ь н и ц ы , к о т о р ы м с л е д у е т в н и м а т е л ь н е е о т н о с и т ь с я к с о б л ю д е н и ю п р а в и л к и б е р з а щ и т ы : и с п о л ь з о в а т ь н а д е ж н ы й п а р о л ь , н е с о о б щ а т ь п о с т о р о н н и м д а н н ы е б а н к о в с к о й к а р т ы и л и к о д ы и з С М С - с о о б щ е н и й " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Также среди пострадавших в 2024 году незначительно выросла доля пожилых людей, отмечает регулятор.

По данным ЦБ, 9% из тех, кто контактировал со злоумышленниками, лишились денег. Большая часть пострадавших отметили, что их потери из-за действий мошенников не превысили 20 тыс. рублей.

В то же время регулятор сообщает, что возросла доля крупных переводов - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. "Большинство опрошенных (более 70%) после общения со злоумышленниками лишились собственных сбережений, а 15% пострадавших отдали им кредитные деньги", - говорится в материалах. В ЦБ подчеркивают, что обманутые стали чаще заявлять о хищениях: 42,8% обращались в свой банк, 30% - в полицию.