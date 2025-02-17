Банк России составил портрет пострадавших от кибермошенников

Банк России составил портрет пострадавших в 2024 году от кибермошенников
С разными видами кибермошенничества сталкивались в 2024 году 34% граждан.
Чаще всего на уловки злоумышленников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием, сообщается в материалах Банка России.
"Как и годом ранее, в 2024 году чаще всего на уловки злоумышленников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием. Как правило, это городские жительницы, которым следует внимательнее относиться к соблюдению правил киберзащиты: использовать надежный пароль, не сообщать посторонним данные банковской карты или коды из СМС-сообщений", - говорится в сообщении.
Также среди пострадавших в 2024 году незначительно выросла доля пожилых людей, отмечает регулятор.
По данным ЦБ, 9% из тех, кто контактировал со злоумышленниками, лишились денег. Большая часть пострадавших отметили, что их потери из-за действий мошенников не превысили 20 тыс. рублей.
В то же время регулятор сообщает, что возросла доля крупных переводов - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. "Большинство опрошенных (более 70%) после общения со злоумышленниками лишились собственных сбережений, а 15% пострадавших отдали им кредитные деньги", - говорится в материалах. В ЦБ подчеркивают, что обманутые стали чаще заявлять о хищениях: 42,8% обращались в свой банк, 30% - в полицию.
"Телефонное и СМС-мошенничество, а также мошенничество с помощью мессенджеров по-прежнему преобладают. Среди наиболее популярных методов обмана также получение доступа к аккаунтам людей на "Госуслугах". Примечательно, что пострадавшие обычно переходят по ссылке, которую присылают злоумышленники, а также добровольно переводят им деньги", - отмечает регулятор.