Глава Минтруда оценил инициативу о выплатах за долгий брак

Минтруд ориентирован на ценностную работу по популяризации семейных ценностей. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя инициативу ввести выплаты за долгий брак.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий утвердить выплаты семейным парам, которые состоят в официальном браке 30 лет и более.
"Эта инициатива хорошая, чтобы поддерживать семьи, которые сквозь года пронесли свою любовь, но мы больше ориентированы на поддержку посредством наших номинаций "Семья года", вопросы, связанные с династийными традициями в семье. Мы всячески заинтересованы в популяризации семейных ценностей, которые показывают, насколько люди могут дорожить друг другом", - ответил он.
Котяков уточнил, что в некоторых субъектах и на отдельных предприятиях есть поощрение для семей, которые, например, 50 лет вместе.
"Но на федеральном уровне на сегодняшний день такой выплаты нет, мы больше ориентированы на ценностную работу", - подытожил он.