Россияне жалуются на кражу денег со вкладов в банках

Россияне стали чаще сообщать о списаниях денежных средств с депозитов.

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В 2024 году количество таких жалоб увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом, достигнув 2500, сообщает ИА DEITA.RU,

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на службу финансового уполномоченного, это происходит из-за действий мошенников. В январе 2025 года наблюдался рост жалоб на досрочное расторжение договоров о размещении денег на вкладах злоумышленниками от имени клиентов.

Жулики похищают основную сумму депозита, что приводит к потере как вложенных средств, так и дохода. Кроме этого, россияне также сообщают и о кражах заёмных средств. Ситуация усугубляется тем, что после мошеннических действий ответственность за возврат кредита остаётся на пострадавшем.

Обращения в полицию довольно редки — чаще всего людям приходится подавать в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Кражи чаще всего происходят, когда человек устанавливает вредоносное ПО на свой мобильный телефон или делится данными карт на фишинговых сайтах.

В таких случаях банк обязан приостановить или отклонить подозрительные операции. Однако далеко не все кредитные организации выполняют данное процедуру: в одном из случаев банк не отреагировал на 17 транзакций, проведённых с нового устройства клиента, что привело к ущербу более 400 тысяч рублей.

Сами банки не фиксируют увеличения числа обращений клиентов по поводу мошенничества. Несмотря на то что регулятор принимает меры против мошеннических действий, эксперты считают, что защитой мог бы стать законопроект о периоде охлаждения при досрочном закрытии вкладов. Другим вариантом является введение самозапрета на дистанционное закрытие вкладов.