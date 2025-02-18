Российский крупный бизнес призвал ввести семейное налогообложение

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ежегодно индексировать пороги дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ, и разработать схему семейного налогообложения.

Об этом пишет газета «Ведомости».

«РСПП предлагает ориентироваться на динамику индекса-дефлятора — показателя, который устанавливает ежегодно Минэкономразвития на основе изменения текущих цен к базисному периоду», — говорится в сообщении.

По данным издания, законодательные изменения, вступившие в силу в 2025 году, подразумевают, что для доходов до 2,4 млн рублей ставка сохранится в размере 13%, и по мере увеличения дохода увеличивается до 22%. Инициатива, предложенная в РСПП, предполагает, что люди будут платить налог по более высокой ставке не с общей суммы дохода, а лишь с той части, которая превышает установленный порог. По данным Минфина, при реализации проекта более высокий НДФЛ будут платить около 2,5 млн человек.

Кроме того, в проекте затрагивается идея семейного налогообложения. Предложенный РСПП подход предполагает расчет дохода гражданина с учетом его семейного статуса. В том случае, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей, доход родителей суммируется и делится на четверых. Инициатива предполагает учет положения человека при определении ставки.