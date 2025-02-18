ЦБ сообщил о резком росте числа заявок россиян на кредитные каникулы

В 2024 году российские банки получили 4,1 млн запросов от физических лиц на реструктуризацию кредитов, что почти вдвое превышает показатель 2023 года (2,3 млн), сообщает РБК со ссылкой на обзор ЦБ.

Эти запросы касались различных видов отсрочек по кредитам, включая кредитные и ипотечные каникулы, предусмотренные законом, а также индивидуальные программы реструктуризации, предлагаемые самими банками.

Центробанк выделил четыре основных фактора, которые способствовали росту обращений граждан:

Рост объемов кредитования. За 2024 год розничный кредитный портфель банков увеличился на 14,2% (4,79 трлн рублей), хотя в 2023 году этот показатель был еще выше — 7,23 трлн рублей.

Ускорение инфляции. По данным ЦБ, рост цен в России в 2024 году превысил 9,5%, что оказало неравномерное влияние на заемщиков. Особенно сложно пришлось тем, чьи доходы не успевали за инфляцией и у кого уже была высокая долговая нагрузка.

Хронические должники. Многие заемщики, ранее воспользовавшиеся кредитными каникулами (по 353-ФЗ), после завершения льготного периода не смогли вернуться к стандартному графику выплат и снова обратились за реструктуризацией уже в рамках банковских программ.

Проблемы в приграничных регионах. В 2024 году увеличилось число обращений от жителей наиболее пострадавших территорий. В августе, после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, власти организовали эвакуацию части населения, а ЦБ рекомендовал банкам предоставлять пострадавшим кредитные каникулы.

Во втором полугодии 2024 года количество заявок на реструктуризацию увеличилось: за первые шесть месяцев их было 1,7 млн, а во второй половине года — 2,4 млн. Однако процент одобрения снизился с 41,1% в 2023 году до 29,7% в 2024-м. Всего в течение года банки пересмотрели условия по 1,2 млн договоров.

Число завершенных реструктуризаций выросло на 30,8%, а общий объем задолженности по таким ссудам достиг 603,2 млрд рублей — почти на треть больше, чем в 2023 году.