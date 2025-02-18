Опрос показал, сколько россиянок не хочет праздновать 23 февраля

Больше половины работающих россиянок планируют сдать на подарки коллегам-мужчинам на 23 Февраля до 500 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр «Зарплаты.ру».

Опрос показал, сколько россиянок не хочет праздновать 23 февраля
© РИА Новости

По словам аналитиков, подарки мужчинам ко Дню защитника Отечества будут дарить практически во всех коллективах (доля оценивается в 96%). В материале говорится, что «с каждой женщины на подарки собирают по 100-300 рублей в 37% компаний, 400-500 рублей - 31% и больше 500 рублей - 29%, произвольную сумму сдают 3% опрошенных». В то же время 26% сотрудниц выразили желание отказаться от проведения корпоративного мероприятия в честь 23 Февраля.

Работающие женщины считают, что самыми оригинальными подарками на 23 Февраля являются галстуки с изображениями смайликов, носки, упакованные в консервную банку, плакаты с отсчетом дней до 8 Марта, килограмм шашлыка, поющие кружки и сертификаты с надписью «Можно все».

Ранее аналитики платформы «Чек индекс» сообщили, что покупка букета цветов к 8 Марта в этом году обойдется в среднем почти в 3 тыс. рублей. Отмечалось, что на фоне падения доходов россияне экономят на подарках и будут дарить букеты с меньшим числом цветов.