Опрос показал, сколько россиянок не хочет праздновать 23 февраля

Больше половины работающих россиянок планируют сдать на подарки коллегам-мужчинам на 23 Февраля до 500 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр «Зарплаты.ру».

По словам аналитиков, подарки мужчинам ко Дню защитника Отечества будут дарить практически во всех коллективах (доля оценивается в 96%). В материале говорится, что «с каждой женщины на подарки собирают по 100-300 рублей в 37% компаний, 400-500 рублей - 31% и больше 500 рублей - 29%, произвольную сумму сдают 3% опрошенных». В то же время 26% сотрудниц выразили желание отказаться от проведения корпоративного мероприятия в честь 23 Февраля.

Работающие женщины считают, что самыми оригинальными подарками на 23 Февраля являются галстуки с изображениями смайликов, носки, упакованные в консервную банку, плакаты с отсчетом дней до 8 Марта, килограмм шашлыка, поющие кружки и сертификаты с надписью «Можно все».

Ранее аналитики платформы «Чек индекс» сообщили, что покупка букета цветов к 8 Марта в этом году обойдется в среднем почти в 3 тыс. рублей. Отмечалось, что на фоне падения доходов россияне экономят на подарках и будут дарить букеты с меньшим числом цветов.