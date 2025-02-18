Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала
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Сейчас ст. 13 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусматривает, что программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года.

Маткапитал предоставляется на второго и последующих детей.

Средства маткапитала можно направить, в частности, на улучшение жилищных условий и оплату образования.

Закон был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина, озвученному в ходе послания Федеральному собранию.

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