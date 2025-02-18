Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Сейчас ст. 13 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусматривает, что программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года.

Маткапитал предоставляется на второго и последующих детей.

Средства маткапитала можно направить, в частности, на улучшение жилищных условий и оплату образования.

Закон был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина, озвученному в ходе послания Федеральному собранию.