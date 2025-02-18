Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала

На заседании Государственной Думы депутаты приняли законопроект, который продлевает действие программы материнского капитала до конца 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект правительство РФ вынесло на рассмотрение Госдумы в декабре минувшего года. Внести изменения предлагается в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В соответствии с информацией, содержащейся в пояснительной записке, начиная с 2027 по 2030 год около пяти миллионов российских семей смогут воспользоваться правом на получение материнского капитала.

Согласно предварительным расчетам, реализация этой инициативы потребует дополнительных бюджетных расходов в размере 2,776 трлн рублей в период с 2027 по 2030 год.

Ранее сообщалось, что с 1 январе перерасчету в беззаявительном порядке подлежит ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.