В Госдуме прокомментировали идею о семейном налогообложении

Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о внедрении семейного налогообложения и ежегодной индексации порога дохода для повышенной ставки НДФЛ имеет смысл, однако шансы на его принятие крайне низки. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В Госдуме прокомментировали идею о семейном налогообложении
© РИА Новости

Она отметила, что предложение РСПП заслуживает внимания, особенно в контексте ситуаций, когда один из членов семьи работает и содержит всех остальных. Бессараб подчеркнула, что в таких случаях логично снижать налогообложение для того, кто поддерживает семью, например, если мужчина, являясь единственным кормильцем, поддерживает супругу и троих и более детей.

В то же время, по словам депутата, финансовые власти страны не готовы к таким изменениям в ближайшее время.

Депутат добавила в интервью aif.ru, что в текущих условиях семьи могут рассчитывать на налоговые вычеты, но изменения, которые приведут к снижению налоговых поступлений, воспринимаются финансовым блоком правительства с осторожностью.

Ранее также стало известно, что с 1 марта 2025 года в России заработает сервис ФНС для отправки электронных чеков.

 

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Светлана Бессараб
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