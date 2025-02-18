В Госдуме прокомментировали идею о семейном налогообложении

Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о внедрении семейного налогообложения и ежегодной индексации порога дохода для повышенной ставки НДФЛ имеет смысл, однако шансы на его принятие крайне низки. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она отметила, что предложение РСПП заслуживает внимания, особенно в контексте ситуаций, когда один из членов семьи работает и содержит всех остальных. Бессараб подчеркнула, что в таких случаях логично снижать налогообложение для того, кто поддерживает семью, например, если мужчина, являясь единственным кормильцем, поддерживает супругу и троих и более детей.

В то же время, по словам депутата, финансовые власти страны не готовы к таким изменениям в ближайшее время.

Депутат добавила в интервью aif.ru, что в текущих условиях семьи могут рассчитывать на налоговые вычеты, но изменения, которые приведут к снижению налоговых поступлений, воспринимаются финансовым блоком правительства с осторожностью.

Ранее также стало известно, что с 1 марта 2025 года в России заработает сервис ФНС для отправки электронных чеков.