Объем предотвращенных операций без согласия за 2024 год вырос на 133%

Объем предотвращенных банками операций без согласия клиентов за 2024 год составил 13,5 трлн рублей, что на 133% больше, чем год назад, свидетельствуют данные Банка России.

"За 2024 год объем предотвращенных операций без добровольного согласия клиентов составил 13,5 трлн рублей (в 2023 году - 5,79 трлн рублей). Благодаря эффективной работе антифрод-процедур кредитных организаций злоумышленникам не удалось совершить 72,17 млн (в 2023 году - 34,77 млн) мошеннических операций", - говорится в материалах ЦБ.