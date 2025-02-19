Самозанятым назвали условие для накопления пенсии в размере 48,7 тысяч рублей

Самозанятые россияне могут накопить себе на пенсию от 13,8 тысяч рублей до 48,7 тысяч рублей в месяц за 35 лет, если будут уплачивать добровольные взносы в Социальный фонд России. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Игорь Балынин.

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Он отметил, что 2025 году для самозанятых граждан минимальный взнос в систему добровольного участия в обязательном пенсионном страховании составит 59 241,60 рубля в год или 4936,80 рубля в месяц, а максимальный — 473 932,80 рубля в год или 39494,4 рубля в месяц.

«Если 35 лет добровольно уплачивать взносы, при минимальном платеже страховая пенсия составит 13879,37 рубля, а при максимальном — 48675,97 рубля», — подсчитал Балынин.

Экономист напомнил, что вступить в добровольные отношения по пенсионному страхованию можно при личном посещении подразделений Социального фонда и через портал «Госуслуги».

Как писала «Парламентская газета», в России, по данным ФНС, насчитывается более 12 миллионов самозанятых, но только 52 тысячи человек из них добровольно формируют свои будущие пенсии. Минтруд предложил считать неработающими тех, кто добровольно уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Как считают в министерстве, это позволит гражданам оформлять уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы.