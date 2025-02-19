Сенатор рассказала, как будут назначаться пенсии в 2026 году

Со следующего года в России планируется ввести беззаявительный порядок выхода на пенсию. Об этом заявила сенатор Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости.

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Сенатор отметила, что уже сейчас без каких-либо заявлений назначаются страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, а также пенсии по инвалидности. По ее словам, будущий пенсионер будет получать информацию о состоянии своего индивидуального пенсионного счета, размере предполагаемых пенсионных выплат и возможности отложить их с целью получения дополнительных коэффициентов в будущем.

В 2025-м право на страховую пенсию по старости получат мужчины, достигшие возраста 64 лет, и женщины, которым исполнилось 59 лет. Для этого им необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, как уточнила сенатор.

Ранее эксперт Андрей Бархота заявил каналу «Москва 24», что открытие депозитного счета в молодом возрасте может стать первым шагом к формированию финансового резерва на старость. По словам собеседника, в России уже более двух десятилетий существует система страхования вкладов. Кроме того, при открытии вклада можно дополнительно защитить себя и обратить внимание на кредитный рейтинг банка, который показывает его способность выполнять свои финансовые обязательства в полном объеме и в срок, отметил эксперт.