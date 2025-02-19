Крупные российские банки снизили ставки по вкладам

Т-банк и МКБ понизили ставки по вкладам после заседания ЦБ РФ, на котором регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС). О снижении ставок по вкладам с 22 февраля своих клиентов также предупредил Сбербанк.

Согласно данным за 14-18 февраля, Т-банк понизил ставки по вкладу на сроках 7-24 месяца на 1-4,63 п.п., до 16,5-19,56% и по пополняемому вкладу на сроках 17-24 месяца на 1-1,31 п.п., до 13-14,76%. Максимальная ставка понижена на 3,89 п.п., до 20,13%.

МКБ понизил ставки по массовым рублевым вкладам на всех сроках на 0,5-1 п.п., а также по вкладу "МКБ.Премиум" на сроках 3-36 месяцев на 0,2-1,1 п.п., до 14-21,5%.

О предстоящем снижении ставок по вкладам своих клиентов также предупредил Сбербанк, убедился корреспондент ТАСС. В пресс-службе кредитной организации ТАСС сообщили, что с 22 февраля банк снижает ставки по линейке "Лучший %" до 22% годовых. Для клиентов уровня "Премьер" - 22,25%. Максимальная ставка в линейке "Сбервклад" и "Сбервклад премьер" останется на прежнем уровне на сроках 5-6 месяцев и составит 22% годовых для массовых клиентов, 22,25% для уровня "Премьер".

Банк России на первом заседании в 2025 году, состоявшемся 14 февраля, ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор сообщил, что оценит целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.