Набиуллина объяснила рост популярности услуг курьеров у мошенников

Мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров на фоне роста стоимости дропперских карт, стоимость которых на "черном рынке" выросла кратно - с 10-15 тыс. до 70 тыс. рублей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Дропперы - подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных мошенниками денег.

"Издержки мошенников растут. Мы видим, что, например, стоимость дропперской карты на черном рынке выросла кратно с 10-15 до 70 тыс. рублей. Поэтому мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьера", - сказала она.

Ранее в ЦБ РФ рассказывали, как мошенники выводят украденные у россиян деньги через сеть дропперов. По данным ЦБ, похищенная сумма может дробиться на несколько частей, а с момента первого перевода до снятия денег в банкомате чаще всего задействованы несколько дропов.