Цены в платных клиниках России выросли до 60%

Цены в большинстве платных клиниках России выросли на 10-20%, однако в отдельных случаях рост тарифов составил 40-60%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что к росту тарифов привела инфляция, повышение зарплат персонала и стоимостью импортного оборудования.При этом тенденция также приводит к повышению тарифов ДМС. Как пояснила начальник управления взаимодействия с провайдерами «РЕСО-Гарантии» Нина Михайлова, не все компании, приобретающие ДМС для сотрудников готовы к этому. Страховые компании в этом случае скорее будут включать в программы ДМС клиники с более низкими ценами, а также сокращать объем страхового покрытия, сообщает газета.

В свою очередь глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что к частным клиникам накопился ряд вопросов, часть из которых помогла бы закрыть отмена моратория на проверки частных организаций.

В апреле 2024 года совместное исследование компании «Ингосстрах» и Финансового университета при правительстве РФ показало, что Россияне готовы заплатить за визит к платному врачу в среднем 636 рублей. При этом 11,7% россиян имеют полисы ДМС, приобретенные за счет работодателя или личных средств, передает «Радиоточка НСН».