ФНС хочет с конца 2025 отменить требование подачи ряда деклараций по НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) с конца 2025 года хочет отменить требование подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пишут “Известия”. Новая норма коснется основных видов доходов, декларируемых на сегодняшний день. ФНС совместно с Минфином уже ведут работу по внесению изменений в налоговое законодательство.

ФНС хочет отменить требование подачи ряда деклараций по НДФЛ
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Кроме того, служба хочет внедрить упрощенный налоговый вычет для пожертвований социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Ожидается, что этот механизм будет реализован к концу 2025 года. В настоящее время можно вернуть от 13 до 22% расходов, связанных с благотворительностью. Помимо этого, ФНС к концу года рассчитает оценку влияния глобального минимального налога на российских участников международных групп компаний. Там также будут работать и над усилением согласительных процедур, ориентированных на погашение в рассрочку накопленной налоговой задолженности бизнеса.

Инициатива ФНС отказаться от деклараций по основным видам НДФЛ повысит эффективность налоговой системы, говорит член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Основная цель реформы заключается в упрощении налогового администрирования, оно является трудоемким процессом для налогоплательщиков и самой ФНС, указал он.

“С другой стороны, граждане лишаются возможности самостоятельно контролировать расчет налогов, что требует обеспечения прозрачности расчетов и возможности их оспаривания в случае несогласия”, — отметил Чаплин.

По его словам, при автоматическом подходе наблюдается зависимость от информации, которой располагает ФНС, так расчет налога может оказаться неверным, если информация будет неполной или неточной.

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