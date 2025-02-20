В Госдуме оценили идею введения единой платежки за ЖКУ

Единый платежный документ по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) повысит комфорт россиян. Таким мнением поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева, передает Дума ТВ.

Гражданам удобнее, когда приходит один платеж, а не несколько, заявила депутат. С другой стороны, власти «еще возлагают на платежки определенные надежды», поскольку в России за неуплату можно отключить доступ к коммунальным ресурсам — воде или электричеству в многоквартирных домах.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило ввести в стране единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.

Юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетреба заявил, что создание такого документа упростит процесс поступления денег в организации, предоставляющие коммунальные услуги: деньги будут идти поставщикам электричества и воды минуя управляющие компании (УК).