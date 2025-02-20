Как получить отсрочку по кредиту и снизить выплаты

У заемщиков есть возможность получить отсрочку по кредиту и уменьшить сумму выплаты. Об этом сообщает Life. По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, для решения проблемы с минимальными последствиями для себя необходимо немедленно поставить в известность банк о своем трудном финансовом положении.

Зачастую, если заемщик приходит сам и выражает готовность гасить кредит в будущем, ему, как правило, идут навстречу, отметил эксперт. Он подчеркнул, что сейчас можно воспользоваться кредитными каникулами и прибегнуть к реструктуризации задолженности, которая позволит уменьшить платеж и увеличить срок кредита.

Ведущий юрист «Европейский юридической службы» Дмитрий Безделин отметил, что у заемщиков есть право при соблюдении установленных условий обратиться в банк, чтобы отложить платежи по ипотечным кредитам на срок до шести месяцев.

Предельная сумма кредита, по которой можно оформить отсрочку по ипотеке, составляет 15 миллионов рублей. Одним из условий предоставления кредитных каникул является снижение совокупного дохода заемщика и всех заемщиков по договору более чем на 30% в течение месяца, предшествующего месяцу обращения. Также основанием для предоставления отсрочки может быть признание заемщика инвалидом I или II группы или регистрация в качестве безработного, пояснил собеседник.

Ранее руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова заявила агентству «Прайм», что в начале осени вступит в силу закон, который позволяет отказаться от кредита, выданного с нарушением антимошеннических правил.