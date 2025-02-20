Россиянам дали совет по поводу покупки долларов

Покупать доллар в настоящее время можно только в расчете на долгосрочную перспективу и оценивая все сопряженные с этим риски, заявил в разговоре с интернет-изданием "Лента.ру" экономист Михаил Беляев, комментируя возможность покупки американской валюты на фоне ее падения к рублю. По словам Беляева, желающим приобрести доллары необходимо помнить, что купить их можно по курсу конкретного банка, но не по биржевому. То есть, уточнил он, для того, чтобы не заработать, а хотя бы выйти в ноль, придется дожидаться того, чтобы доллар подорожал как минимум на десять пунктов, ведь в обменниках курс заметно отличается от биржевого. Как считает экономист, доллар все равно отыграет свои потери к рублю, но в долгосрочной перспективе. 20 февраля Telegram-канал SHOT написал, что в России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж. В этот же день стало известно, что официальный курс доллара от Центробанка опустился ниже 90 рублей впервые с сентября прошлого года. Официальный курс рубля на пятницу, 21 февраля, составил 88,51 рубля.

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