Россияне в 2024 году чаще пополняли карты через банкоматы

Россияне в минувшем году чаще использовали банкоматы для пополнения счетов, чем для снятия денег. Так, на пополнение пришлось больше 70% операций, показало исследование банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

По данным банка, в 2024 году 74% от всех операций в банкоматах пришлось на пополнение счетов, а 26% - на получение средств. Годом показатели составляли 76% и 24% соответственно.

По сумме операций в 2024 году снятие средств опередило пополнение счетов - 59% против 41%. Так, средняя сумма снятия средств через банкомат за год выросла с 35 132 рублей до 42 496 рублей. А средний чек внесения, напротив, снизился с 11 856 рублей до 10 630 рублей.