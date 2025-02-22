Россияне в 2024 году чаще пополняли карты через банкоматы

Россияне в минувшем году чаще использовали банкоматы для пополнения счетов, чем для снятия денег. Так, на пополнение пришлось больше 70% операций, показало исследование банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
По данным банка, в 2024 году 74% от всех операций в банкоматах пришлось на пополнение счетов, а 26% - на получение средств. Годом показатели составляли 76% и 24% соответственно.
По сумме операций в 2024 году снятие средств опередило пополнение счетов - 59% против 41%. Так, средняя сумма снятия средств через банкомат за год выросла с 35 132 рублей до 42 496 рублей. А средний чек внесения, напротив, снизился с 11 856 рублей до 10 630 рублей.
"Аналитики банка отмечают в 2024 году рост доли получения средств в банкоматах при снижении показателей у внесений, которые произошли на фоне введения с 1 мая 2024 года бесплатных переводов между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Россияне активно пользуются такими переводами для открытия вклада, погашения ранее выданного кредита, при этом заметна корреляция в части уменьшения операций с использованием наличных денег. Проще говоря, многое из того, что ранее осуществлялось с помощью внесения средств через банкоматы (платежи по кредитам, пополнение своих счетов, чтобы в дальнейшем в онлайн-сервисах оплатить квитанции за ЖКУ, услуги детского сада, питание в школе и пр.) - теперь россияне могут делать с помощью бесплатных переводов между своими счетами в разных банках. Как итог - доля внесений денег через банкоматы снижается", - отметили в "Русском стандарте".