Мошенники чаще всего используют такие слова-маркеры, как «вернем украденные деньги», «получишь вознаграждение» или «спасаешь родственников», чтобы вынудить человека совершить нападение на социальные и административные объекты, рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Также злоумышленники могут обещать прекратить уголовное преследование в отношении человека или его родственников, попытаться убедить, что речь идет о специальной операции правоохранителей.

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«Если вы или ваш родственник слышали что-то из этого от звонящего незнакомца — это однозначная попытка провокации, срочно прекращайте разговор. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если вы не начнете диалог», — посоветовал Велигодский (цитата по ТАСС).

Случаи мошенничества, когда аферисты обманывали россиян и обещали вернуть деньги после выполнения определенных действий, участились перед новогодними праздниками. По данным Сбербанка, только в 2024 году россияне под влиянием телефонных мошенников совершили порядка 350 таких нападений.