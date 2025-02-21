С 1 марта изменится трудовое законодательство: как это скажется на зарплате и отпусках

С 1 марта начинают действовать поправки, которые были внесены в Трудовой кодекс. Об этом сообщает Life.

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Если работник выполняет свои обязанности в праздничные или выходные дни и не использует положенный отгул, то при увольнении ему должна быть выплачена компенсация. Это будет закреплено в ТК РФ. Изменения вносятся в статью 153 ТК РФ. Обязанность по выплате компенсации ложится на руководителя, говорится в материале.

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, при увольнении сотрудник должен получить разницу между повышенной и уже начисленной оплатой. Кроме того, юрист отметила, что в стране вступают в силу изменения, направленные на борьбу с задержками заработной платы. В соответствии с новой статьей 158.1 ТК РФ, которая называется «Основные направления противодействия формированию просроченной задолженности по заработной плате в Российской Федерации», предусмотрены меры по предотвращению задержек зарплаты.

Эти меры включают в себя профилактические мероприятия и мониторинг, а также ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы. Кроме того, предусмотрена помощь в погашении задолженности по зарплате и разъяснительная работа с участием сторон социального партнерства. Для координации работы в этой сфере будут созданы межведомственные комиссии в субъектах страны, заявила эксперт.

Также в статье говорится, что с марта 2025 года в Трудовом кодексе будет действовать положение о наставничестве. В главу 55 ТК РФ были внесены поправки, и теперь она включает статью 358.1 ТК РФ, которая регулирует особенности труда работников, осуществляющих наставничество в сфере труда.

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По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, наставничество будет признано дополнительной работой, за которую полагается оплата.