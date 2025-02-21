Могут ли заморозить вклады в банках в случае снижения ключевой ставки
Потенциальное снижение ключевой ставки Центральным банком России не станет причиной массового вывода средств населения из вкладов.
Такое мнение высказал преподаватель университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт пояснил, что у владельцев депозитов, даже если начнется цикл снижения ставки рефинансирования, не появится альтернативных финансовых инструментов для накопления и увеличения своих сбережений, которые могли бы соперничать с депозитами по надежности и предсказуемости.
Скорее всего, по мнению специалиста, люди, наоборот, предпочтут более долгосрочные вклады, желая не только сохранить свои средства в банках, но и разместить их на более продолжительные сроки. Это будет связано с возможностью зафиксировать все еще высокую ставку на ближайшее время.
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Таким образом, в так называемой заморозке вкладов в России нет смысла, считает эксперт. Центральному банку крайне невыгодно подрывать доверие к банковской и финансовой системе, так как в этом случае значительная часть средств на депозитах может быстро перейти в сферу потребления.