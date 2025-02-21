Потенциальное снижение ключевой ставки Центральным банком России не станет причиной массового вывода средств населения из вкладов.

Такое мнение высказал преподаватель университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт пояснил, что у владельцев депозитов, даже если начнется цикл снижения ставки рефинансирования, не появится альтернативных финансовых инструментов для накопления и увеличения своих сбережений, которые могли бы соперничать с депозитами по надежности и предсказуемости.

Скорее всего, по мнению специалиста, люди, наоборот, предпочтут более долгосрочные вклады, желая не только сохранить свои средства в банках, но и разместить их на более продолжительные сроки. Это будет связано с возможностью зафиксировать все еще высокую ставку на ближайшее время.

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Таким образом, в так называемой заморозке вкладов в России нет смысла, считает эксперт. Центральному банку крайне невыгодно подрывать доверие к банковской и финансовой системе, так как в этом случае значительная часть средств на депозитах может быстро перейти в сферу потребления.