Почему россиянам не стоит покупать доллары

Даже в случае, если прогнозы некоторых экспертов действительно сбудутся и доллар вырастет до 120 рублей к концу 2025, его стоимость увеличится всего на 18% за год.

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Такие расчёты озвучил финансовый аналитик Александр Потавин, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, в настоящее время россияне могут открыть депозит с доходностью свыше 20% годовых. Это означает, что гораздо выгоднее разместить свои средства на банковском вкладе, чем приобретать доллары на ту же сумму.

При покупке валюты нет никаких гарантий, что она действительно подорожает. Все разговоры о её возможном росте остаются лишь предположениями, в то время как доход от депозитов является гарантированным, пишет портал «Банки.ру».

Таким образом, как отметил Потавин, россиянам не стоит задумываться о покупке долларов. Вероятность заработать на их росте остаётся лишь гипотетической, а сама валюта со временем становится всё более «токсичной».