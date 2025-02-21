Стал известен средний размер микрозайма в России

В январе в России средний размер микрозайма уменьшился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 10 270 рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Такие данные были предоставлены микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами. Уточняется, что в декабре средняя сумма составила 10,41 тысячу рублей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средний заем до зарплаты увеличился на 6,9%, достигнув в январе 2024 года отметки в 9,6 тысяч рублей.

В разрезе регионов наибольший средний размер среди тридцати лидеров по объем выдачи таких займов был отмечен в Москве (12 860 рублей), Санкт-Петербурге (11 520 рублей), Московской области (11 420 рублей) и Новосибирской области (10 650 рублей), а также в Краснодарском крае (10 630 рублей).

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов представил на рассмотрение законопроект, который предполагает ограничение суммы потребительского кредита при подаче онлайн-заявки до 100 тысяч рублей. Это делается для того, чтобы предотвратить случаи мошенничества по телефону.