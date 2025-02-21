Россиянам рассчитали стоимость порции блинов на Масленицу

Стоимость одной порции из четырех блинов в 2025 году при самостоятельной готовке на Масленицу составит 24 рубля. Для расчетов был выбран традиционный рецепт, в который входит яйца, мука, молоко, сахар, соль и растительное масло.

© Вечерняя Москва

Самой дорогой начинкой традиционно стала красная икра — блины с ней будут стоить 182 рубля за порцию. Из вариантов с вареньем самыми доступными окажутся блины с черникой — их цена составит 34 рубля за порцию.

Блинчики с вареньем из клубники, малины, вишни и абрикоса обойдутся в 36 рублей за порцию. Добавка из сгущенного молока составит 33 рубля, а блюдо со сметаной — 28 рублей, сообщает Life.ru.

Масленичная неделя в 2025 году проходит с 24 по 2 марта. В каждый из дней праздника принято печь блины и фаршировать их разными начинками, лакомиться самим и угощать гостей. «Вечерняя Москва» собрала пять самых популярных рецептов традиционного масленичного угощения.

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, где жители Москвы выбирали самую вкусную начинку для блинов на Масленицу. Варианты включали мед, сливочное масло, творог, сметану и буженину. Более 185 тысяч человек приняли участие в опросе.

Подробнее о празднике и его традициях — в материале «Вечерней Москвы».