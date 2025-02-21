Россиян предупредили о подорожании ряда товаров на маркетплейсах

Объемные и недорогие товары — мебель, верхняя одежда недорогого сегмента — подорожают до 10% из-за новых требований Ozon к продавцам, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин.

«Для покупателей это [новые требования Ozon к продавцам] обернется повышением стоимости товара. Подорожание зависит от цены товара, его объема и веса. Мелкие дорогие товары (телефоны) подорожают очень мало. Объемные и недорогие товары — мебель, верхняя одежда недорогого сегмента — подорожают ощутимо, до 10%. Сейчас продавцы учитывают процент выкупа товара, так как определенная часть товара будет возвращена. Чем больше невыкупленных товаров, тем будут выше затраты на оплату «последней мили». Повышение больше всего затронет категорию одежды, так как в ней относительно низкий процент выкупа — около 60% и даже ниже. Одежду возвращают по разным причинам: не подошел размер, цвет, фасон», — пояснил экономист.

Он добавил, что есть категории, по которым возврат возможен только в случае брака — это касается, например, продуктов питания. В этих категориях введение оплаты «последней мили» не приведет к повышению цен, уверен Суетин. В целом новшество несколько снизит рентабельность работы продавцов, особенно в категориях с высокой конкуренцией и низкой стоимостью (например, бытовая химия), считает экономист. Он заключил, что логистика Ozon высокого качества, и, ввиду роста цен в целом в логистической отрасли, маркетплейсы также вынуждены так или иначе поднимать стоимость доставки.

«Раньше Ozon брал «последнюю милю», только когда заказ выкупался, теперь будет брать всегда. Wildberries это делает уже давно. В итоге поставщики будут вынуждены поднять цены на свои товары с учетом процента выкупа, чтобы не нести и без того высокие расходы на услуги маркетплейсов. Покупатели, более лояльные к Ozon, продолжат приобретать привычные им товары и дальше, но по новым ценам, а менее лояльные покупатели будут сравнивать стоимость с другими маркетплейсами. Если брать, например, одежду, то, скорее всего, цены вырастут на 5-10% при среднем чеке 1500 рублей. На более дорогих товарах рост цен будет меньше», — согласился эксперт образовательного объединения «Точка развития» Алексей Матвиенко.

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С 5 марта 2025 года при невыкупе товара и отмене заказа Ozon будет удерживать с продавцов расходы на услуги курьеров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на новые правила, опубликованные на внутреннем портале компании «База данных».

Чем меньше процент выкупа товаров у продавца, тем больше издержек на оплату курьеров он понесёт, указано в документе. Раньше продавец оплачивал «последнюю милю» — доставку товара до пункта выдачи заказов (ПВЗ), постамата или курьером до покупателя — только при успешной продаже. При отказе покупателя от товара эти издержки нёс Ozon.

При этом стоимость доставки не должна превышать 500 ₽ независимо от того, был ли он выкуплен. За доставку в страны ЕАЭС плата сохранится на уровне 5,5% от цены товара, она суммируется с затратами на логистику в страну покупателя. В случае отказа покупателя от товара логистические издержки также будет оплачивать продавец.

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В пресс-службе компании уточнили, что изменения для продавцов, связанные с оплатой услуг по доставке заказа, скажутся лишь на небольшом количестве ситуаций, касающихся возврата не более 3% возвращаемых товаров. К тому же, продавцы всегда вносили стоимость так называемой «последней мили» в случае возврата товара клиентом, пишет NEWS.ru.

«Последние изменения уравняли условия во всех ситуациях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ — например, если клиент не выкупил товар при доставке или отменил заказ, который уже находился в пути», - говорится в сообщении Ozon.

Утверждается, что такое случается не так часто и касается лишь 3% от всех возвращаемых товаров. Если покупатель отменяет заказ до выдачи товара курьера, то платы за «последнюю милю» по-прежнему не будет.

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Wildberries и «Авито» заявили, что иностранные продавцы могут уйти с отечественных маркетплейсов из-за обязательной аутентификации через «Госуслуги». Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается обязать пользователей интернет-платформ проходить такую идентификацию при размещении предложения купли-продажи товара или услуги. Это делается для того, чтобы было сложнее публиковать мошеннические объявления.

Как заявили в Wildberries, эта норма заблокирует развитие международной онлайн-торговли и приведет к перетоку покупателей на иностранные площадки. Там подчеркнули, что для большинства иностранных продавцов аутентификация через «Госуслуги» недоступна, поскольку им будет тяжело разобраться в нюансах регистрации, а подтверждение учетной записи и доступ к порталу без физического присутствия в России невозможно.

В «Авито» говорят, что теперь любой пользователь, перед тем как продать детскую коляску на сайте объявлений, должен пройти верификацию через «Госуслуги». Поэтому есть большая вероятность, что ради единичных продаж большинство людей попросту откажутся от этого — им будет проще уйти в соцсети или мессенджеры.

Мнение по поводу этой инициативы высказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов:

«Иностранцы точно не смогут регистрироваться, для них нужно рассматривать другой порядок. Граждане России и российские юрлица смогут, им уже сейчас предлагают такую опцию. Но, помимо этой опции, у них сейчас есть более широкий спектр возможностей авторизовать себя. В качестве мер по проверке продавцов площадки сейчас используют акцепт-приглашение в системе электронного документооборота, проверку по электронной цифровой подписи. У многих банков есть свои банковские ID, эта проверка проводится через них. Либо сверяют, например, данные банковские о расчетном счете с ИНН. В то же время у целого ряда площадок уже есть интеграции с ЕСИА, но надо понимать, что продавцами могут выступать не только юридические, но и физические лица. У нас много разных площадок, где размещаются объявления простых пользователей. Для людей, желающих продать товар, например бывший в употреблении, это может стать серьезным осложнением и приведет к тому, что они будут переходить в другие каналы продаж своих товаров».

Представители Wildberries и «Авито» выразили готовность к диалогу с регулятором по вопросам «поиска более сбалансированных решений, учитывающих интересы рынка, потребителей и государства». Позицию государства объясняет Владимир Блохин, руководитель консалтингового агентства «Энилекс», которое занимается продвижением на маркетплейсах:

«Я здесь буду на стороне государства. Идентификация через «Госуслуги», проверка юрлица — это в принципе очень хорошее решение для очистки рынка. Это как «Честный знак», ругаться на него — то же самое. Касаемо Wildberries, он сделал большую ставку на китайских сейлеров, Ozon, кстати, тоже, но здесь нет его комментария. Это китайцы, которые регистрируются в Китае, либо граждане Казахстана и предприниматели, они продают товары в Россию. Кстати, если что, у этих селлеров лучшие условия, чем у селлеров из России, там даже комиссия бывает 1% на короткий период, для них дешевле реклама. Маркетплейсы на сегодняшний день активно дают огромные преимущества иностранным продавцам, чтобы они продавали по низкой цене, тем самым, как я считаю, убивают отечественных селлеров, но это, опять-таки, их право, их площадка. Они сопротивляются из-за того, что для Wildberries, для Ozon это было стратегическое направление. Что касаемо «Авито», в целом это «серая» схема, все равно они не пытаются легализоваться. Поэтому они боятся оттока селлеров, но не хотят заморачиваться, как-то светиться, здесь, наверное, вопрос про это. Что касается перетока клиентов с одного маркетплейса в другой, и отечественные, и иностранные селлеры торгуют примерно одним и тем же. Иностранные селлеры из-за того, что у них другая налоговая база, включая Китай, из-за того что у них лучшие условия, чем у отечественных селлеров, торгуют сильно дешевле. Из-за этого у них есть конкурентное преимущество. Поэтому глобально перетока не произойдет, но китайские селлеры не будут продавать в России. Для регистрации на «Госуслугах», насколько я знаю, на сегодняшний день нужна отечественная сим-карта, чтобы реализоваться, поэтому это будет технически проблематично. Это борьба с контрафактом, я думаю, это только хорошее решение. И поэтому это не создаст проблем мне, моим клиентам. А те, кто находится в серой зоне, те могут как-то мухлевать и бояться, что их поймают через левые ИП и прочее. Это, кстати, тоже отчасти борьба с дробленкой. Давайте будем работать честно и будем легализованы».

Представители Ozon, «Яндекс Маркета» и «Мегамаркета» отказались от комментариев.

Объем российского рынка онлайн-торговли в 2024 году достиг 9 трлн руб., увеличившись на 41% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит Ассоциация компаний интернет-торговли. Доля онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли составила 16,2%, при этом в некоторых регионах этот показатель значительно выше. Например, на Чукотке интернет-покупки занимают 38% рынка, на Алтае — 26%, в Магаданской области — 25%. По словам селлера и автора Telegram-канала "Развитие на маркетплейсах" Максима Попова, доверие потребителей к маркетплейсам растет. Все чаще там стали заказывать даже брендовые товары или дорогую технику. Эксперт отметил, что свое влияние оказала логистика. Об этом он рассказал в беседе с Авторадио:

"Маркетплейсы все шире и шире делают свою зону охвата логистическую. Соответственно, все более дальние регионы могут заказать товар и достаточно быстро его получить. А так как через маркетплейсы в разы удобнее заказывать, люди привыкают даже из дальних регионов, что они могут заказать товар и получить его быстро. Никуда не ходить, не тратить на это время, самому выбрать без навязчивого мнения консультантов и так далее".

Эксперт считает, что онлайн-торговля в будущем будет завоевывать все большую долю рынка.

"Естественно, что такой процесс повлияет на работу обычных магазинов. Основная проблема оффлайн-магазинов заключается в том, что у них гораздо более узкий ассортимент. Люди понимают, что они могут прийти в оффлайн-магазин и там не найти того, что им нужно. Оффлайн-магазинам нужно сейчас как можно быстрее перестраиваться и представлять еще больше сервиса для покупателей. Кроме того, переработать свои финансовые модели и какие-то внутренние процессы пересмотреть, чтобы быть еще более эффективными и интересными для покупателя".

Попов подчеркнул, что розничные торговые точки, которые не смогут перестроиться и на новые рыночные условия, будут страдать.