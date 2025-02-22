Когда брать отпуск, чтобы не потерять в зарплате: совет экономиста

Россиянам рассказали, как правильно планировать отпуск, чтобы не потерять в зарплате.

По словам доцента Финансового университета Игоря Балынина, в марте 2025 года брать на неделю отпуск выгоднее, чем в феврале.

«Отпускные рассчитываются, исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, и выплачиваются пропорционально числу дней отпуска, а выплаты по оплате труда начисляются пропорционально числу рабочих дней», – отметил Балынин.

Специалист подчеркнул, что в марте 2025 года будет 21 рабочий день. Это меньше, чем в июле и октябре (по 23 рабочих дня), но больше, чем в феврале (20 дней). Это означает, что при одинаковой зарплате, например в 50 тысяч рублей, стоимость одного рабочего дня в марте составит 2380,95 рубля, в июле – 2173,91 рубля, а в феврале – 2500 рублей.

Если работник решит взять отпуск на семь календарных дней, из которых пять будут рабочими, то в марте он получит зарплату за 16 дней, в июле – за 18 дней, а в феврале – за 15 дней. Таким образом, выплаты составят 38 095 рублей в марте, 39 130 рублей в июле и 37 500 рублей в феврале. Это означает, что отпуск в марте будет выгоднее на 595 рублей по сравнению с февралем. Кроме того, если сравнивать с январем, в котором всего 17 рабочих дней, отпуск в марте принесет дополнительную выгоду в размере 560,22 рубля, пишет RG.

Напомним, что с 1 марта вступят в силу изменения, внесенные в Трудовой кодекс. Основная часть из них касается зарплаты, условий труда и отпуска.