Эксперт: при вложении в драгоценные камни возникнет ряд сложностей

Самым популярным для инвестиций драгоценным камнем остается бриллиант. Однако цены на природные бриллианты сегодня находятся на своих минимумах, поскольку в мире все популярнее становятся искусственные камни, которые делаются из синтетических алмазов. Но даже если отбросить фактор цены и предположить, что рано или поздно она вырастет, возникает еще ряд сложностей в инвестировании в этот вид активов, рассказал "РГ" финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.

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Первая сложность, по его словам, заключается в хранении. Любое повреждение, загрязнение или царапина могут существенно повлиять на стоимость драгоценного камня. К тому же велик риск кражи, поэтому хранить такую инвестицию нужно либо в сейфе, либо в банковской ячейке, что требует дополнительных расходов.

Вторая сложность, на которую обратил внимание Родин, заключается в реализации. Единого рынка бриллиантов нет. Продать камни без оправы можно лишь компании, которая специализируется на скупке бриллиантов для создания ювелирных украшений. В этом случае оценка будет субъективной и может серьезно отличаться от рыночных цен не в пользу владельца камня.

Если же камень находится в ювелирном украшении, то здесь вариантов продать будет больше: как минимум можно сдать в скупку или в ломбард. Но опять же оценка такого украшения будет зависеть от конкретного специалиста, который может ее как завысить, так и занизить.