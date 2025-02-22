Стали известны условия приема «старых» долларов в обменниках Москвы

В московских обменниках по-прежнему можно поменять долларовые купюры старого образца, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, приобрести банкноты устаревшего образца можно по курсу 90 рублей за доллар, тогда как нового — за 95.

Обменники не только продают, но и покупают банкноты такого типа. Вместе с тем, продать возможно только купюры номиналом $100, за каждую из них возьмут 500 рублей комиссии при курсе в 88 рублей за единицу американской валюты.

Таким образом, пояснили журналисты, продавец получит за $100 не 8800, а лишь 8300 рублей. Кроме того, купюра должна быть в идеальном состоянии, без печатей и повреждений.

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Ранее финансист Лазарь Бадалов сообщил, что старые, ветхие доллары перестали принимать как российские, так и зарубежные банки. Он добавил, что это обусловлено их низкой ликвидностью.