Стали известны самые популярные покупки мужчин перед 23 Февраля

Стали известны наиболее популярные покупки российских мужчин перед 23 Февраля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Чек Индекс».

Продажи велосипедов с 1 по 18 февраля выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«На втором месте по популярности оказались компьютерные игры — за год число их покупок увеличилось на 32%», — рассказали экперты.

В топ-3 также вошли гантели, число приобретений которых выросло на 19%.

«В 2025 году на 23 Февраля россияне предпочитают дарить подарки, связанные с ЗОЖ и цифровыми развлечениями. Как правило, такие презенты мужчины делают себе сами», — добавили эксперты.

Ранее аналитики «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» провели исследование и выяснили, что в среднем на онлайн-покупки россияне тратят около 14 737 рублей ежемесячно. RT ознакомился с результатами опроса.