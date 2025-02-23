В России резко выросла стоимость домашних блинов. За последний год стоимость продуктов для приготовления блинного набора в России выросла на 35,6%, достигнув 480 рублей. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«Блинный набор включает 12 блинов и топпинги (сметана, мед, красная рыба, красная икра) по 30 г каждого. По данным ЕМИСС, в декабре 2024 года средняя стоимость продуктов для приготовления рассматриваемого блинного набора по стране составила 480 рублей. За год (с декабря 2023 по декабрь 2024) набор подорожал на 35,6% — ранее он обходился в 354 рубля», — сказал Тренин.

Его слова передает РИА «Новости».

Цены на основные ингредиенты для приготовления блинов показали небольшой рост, увеличившись с 117,5 до 136,6 рубля. Такое изменение обусловлено подорожанием молока и сливочного масла. В то же время стоимость подсолнечного масла и пшеничной муки повысилась в соответствии с уровнем инфляции, тогда как цены на сахар выросли на всего 3%.

Цена на блинный набор значительно увеличилась, в основном за подорожание начинок, в частности, икры. Цены на этот продукт выросли в 1,5 раза. Основным фактором, повлиявшим на стоимость икры, стало уменьшение объемов вылова лососевых рыб в регионе Дальнего Востока, а также возросшие издержки производителей.

«Стоимость других начинок для блинов также увеличилась, но менее существенно: сметаны — на 20,5%, рыбы лососевых пород — на 15%, меда — на 8,4%», — уточнил Тренин.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, ценники на яйца и масло перестанут повышать максимум в течение шести месяцев. Дальнейшее изменение стоимости будет зависеть от уровня инфляции.