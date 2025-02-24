Экономист объяснил, почему покупка долларов сейчас не имеет смысла

Россияне столкнулись с проблемой обмена долларов, выпущенных до 2013 года. В первую очередь это связано с транзакционными издержками иностранных банков. Они просто не знают, как их «сдвинуть» в оборот, из-за чего от купюр проще отказаться. Россиянам в целом сейчас невыгодно покупать американскую валюту, заявил экономист Михаил Беляев Общественной Службе Новостей.

Банки принимают доллары для запуска в оборот, однако в России они находятся под санкциями, из-за чего «сдвинуть» валюту становится сложно.

«Банк не может принимать те купюры, с которыми он не будет знать, что делать», — подчеркнул эксперт.

От долларов старого выпуска отказываются не повсеместно, а лишь в странах, которые россияне посещают наиболее активно. Так, например, запрет не действует в США – каждый выпущенный доллар там Федеральная резервная система должна принимать до последнего момента.

Что касается скупки долларов, то сейчас заработать на этом невозможно – это уже изжитые методы, считает экономист. По его мнению, покупать американскую нацвалюту в надежде на скачки курса невыгодно, так как речь идет о мизерных объемах с точки зрения валютных операций. Намного эффективнее будет положить деньги на счет под 20%, пояснил Беляев.

Тем, кто все же желает купить доллары, можно не бояться, что они перестанут котироваться. Это будут купюры нового образца, владельцы которых еще долго не будут иметь никаких трудностей с обменом, заключил экономист.

Напомним, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, согласно которому к лету доллар будет стоить 95-100 рублей, евро — выше 100-105 рублей, юань — 13-13,3 рубля. Он отметил, что, в числе прочего, недавние санкции на нефтегазовый сектор еще до конца не реализовали себя, эффект от них может «утяжелить» доллар дополнительно примерно на 2 рубля.