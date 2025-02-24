Россиянам разъяснили ситуацию с штрафами за неправильные входные двери

Информация о том, что собственников жилья многоквартирных домов будут штрафовать на 15 тысяч рублей за неправильно установленную входную дверь, не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявили в пресс-службе столичной Мосжилинспекции.

Ранее в СМИ появилась информация, что владельцев входных дверей, открывающихся наружу, будут штрафовать на 15 тысяч рублей из-за несоответствия установки правилам пожарной безопасности. Помимо этого их обяжут заменить их.

«Направление дверей не отражается в техническом паспорте и для многоквартирных домов не нормировано. А в части пожарной безопасности в КоАП не вносились изменения в этом году», — прокомментировали это в пресс-службе Мосжилинспекции.

При этом, по словам советника Федеральной палаты адвокатов России Ольги Власовой, которые приводит ТАСС, контролирующие органы могут потребовать устранить нарушение, если конкретная дверь в квартире препятствует эвакуации граждан, в том числе по причине того, что она открывается не в ту сторону.