В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества через СНИЛС

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал ТАСС о новых схемах мошенничества, которые в своей основе имеют данные СНИЛС гражданина и реализуются через запись на прием к врачу.

"Последнее время ко мне часто обращаются граждане, пострадавшие от такой схемы и, скорее всего, сейчас мошенники обыгрывают схему, которая позволяет обойти период охлаждения по кредитам", - рассказал депутат.

По его словам, мошенники могут не узнавать паспортные данные, а просто узнать СНИЛС.

"Говоря простым языком, СНИЛС - это идентификационный номер, который точно идентифицирует гражданина, поскольку имена и фамилии граждан, а также даты их рождения могут совпадать. А СНИЛС отличает одного Иванова И.И. 01.01.1980 г.р. от другого Иванова И.И. 01.01.1980 г.р., вот зачем он так нужен им. Поэтому, зная СНИЛС, убедившись в том, что это именно конкретный человек, дальше мошенники уже могут по нему пробить всю информацию", - отметил Гаврилов.

Мошенники используют доверие к медучреждениям

Этот метод стал очередным развитием мошеннических схем, использующих доверие граждан к медицинским учреждениям, констатировал парламентарий.

"Поликлиники и больницы редко вызывают подозрение, а необходимость регулярных посещений поликлиник, особенно пожилыми гражданами, делает такие звонки вполне правдоподобными. Они не видят угрозы в предоставлении данных, так как подобные процедуры кажутся им обыденными", - указал Гаврилов.

Россиянам рассказали, как мошенники используют похищенный номер СНИЛС

Один из вариантов этой схемы заключается в записи на флюорографию или другую процедуру, что позволяет злоумышленникам получать доступ к личным данным и банковским счетам человека.

"Сценарий обмана тщательно продуман. Звонит человек, представляющийся сотрудником поликлиники, и предлагает записаться на медицинское обследование. Это звучит убедительно: плановые проверки, профилактические мероприятия, необходимость срочного обследования. Запись может происходить по телефону, при этом мошенники избегают явного требования конфиденциальных данных, чтобы не вызывать подозрений они спокойно выспрашивают все в процессе беседы на тему здоровья и реально записывают человека в поликлинику. Однако через некоторое время человек обнаруживает, что его запись в системе исчезла, а затем узнает, что на его имя оформлен кредит, с которого уже сняты денежные средства", - рассказал депутат.

Существует несколько механизмов завладения денежными средствами, пояснил Гаврилов.

"Во-первых, при создании такой записи мошенники могут запросить номер СНИЛС или паспортные данные якобы для подтверждения личности, а затем использовать их для получения кредитов. Во-вторых, возможен вариант, при котором злоумышленники перехватывают коды подтверждения из государственных или банковских сервисов, под видом технических сбоев заставляя человека переслать полученные сообщения", - пояснил он.

Правовая квалификация таких преступлений зависит от обстоятельств.

"В большинстве случаев речь идет о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), однако в зависимости от способа реализации схемы могут применяться и другие статьи, например, незаконное получение кредита (ст. 159.1 УК РФ). Действия организаторов схемы могут также квалифицироваться как создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), если доказана их системность и согласованность", - сообщил глава думского комитета.

Предотвращение подобных случаев требует от граждан предельной осмотрительности, подчеркнул Сергей Гаврилов.