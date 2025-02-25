Долларовые купюры не имеют «срока годности», поэтому россиянам не вправе отказывать в приеме таких банкнот. Так оценил возможность отказа банков от приема старых долларов в России член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, его цитирует ТАСС.

Все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, признаются законным платежным средством и должны приниматься при оплате, сослался на законы США депутат.

«Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности», — пояснил он.

По словам парламентария, каждый банк в России может устанавливать критерии для оценки состояния иностранных купюр, но они не должны противоречить законодательству и ущемлять права потребителей. Если у гражданина возникнет спор с какой-либо организацией, он вправе обратиться за помощью к Роспотребнадзору, в суд или Центробанк.

Что происходит на валютном рынке: прогноз курса доллара на неделю

Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью 2024 года. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков констатировал, что власти не могут командовать банками, принимать их или нет. Это не проблема регулятора, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и «вдруг понял, что от нее избавиться не так просто», добавил он.

Россиянам рассказали, почему во многих странах не принимают старые доллары

По словам экономиста Николая Кульбаки, банки не желают иметь дело с долларами старого образца из-за издержек на их обмен. Поэтому банку ничего не остается, кроме как брать эти доллары с дисконтом. Однако в стране все еще остались организации, где обменять такую валюту можно с небольшой комиссией или вовсе без нее.