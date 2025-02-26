Как дачникам снизить плату за вывоз мусора

У дачников есть возможность снизить плату за вывоз мусора. О том, как это сделать, рассказало издание «РБК-Недвижимость».

Чтобы обеспечить оплату вывоза мусора по нормативам для дачников, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) разработали дополнительные соглашения к существующим договорам по вывозу мусора и направили их председателям садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Многие председатели СНТ подписали эти соглашения и приняли новые условия, но не все.

Отмечается, что в большинстве ситуаций оплата за вывоз мусора по фактическому объему более выгодна, чем по нормативу. Те садоводческие товарищества, которые сейчас платят по нормативу, могут перейти на оплату по фактическому объему ТКО. Согласно постановлению правительства Московской области, такая возможность появится через год после его принятия. Этот срок наступит уже через два месяца — к маю 2025 года.

По словам руководителя общественного движения «Народный сад», члена экспертного совета Мособлдумы Федора Мезенцева, крупным садоводческим товариществам с большим количеством участков выгодно оплачивать вывоз ТКО по нормативам. Например, в Дмитровском районе есть СНТ с 2,5 тыс. земельных участков, где расположены контейнерные площадки, куда вывозят мусор и жители соседних деревень.

В соответствии с решением, принятым комитетом по ценам и тарифам Московской области в конце прошлого года, предельные тарифы для населения на услуги по вывозу мусора на первое полугодие 2025-го составляют от 980 до 1080 рублей за кубический метр, а на второе полугодие — от 1100 до 1300 рублей за кубический метр.